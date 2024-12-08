Хоккеисты «Дизеля» одержали пятую победу подряд

08.12.2024 | 17:20

В воскресенье, 8 декабря, «Дизель» встретился с пермским «Молотом». С этой игры началась серия выездных матчей.

Счет открыли пензенцы на 3-й минуте первого периода - отметиться точным броском удалось Алексею Краснову. Несмотря на упорную борьбу, до конца отрезка цифры на табло оставались неизменными, при счете 1:0 команды ушли на перерыв.

Во втором периоде хозяева смогли выравнять положение, на 25-й минуте матча Денис Голубев зажег красный свет за воротами «Дизеля».

Затем, оставшись в меньшинстве после удаления за подножку, пензенцы пропустили еще одну шайбу, на 32-й минуте ее забил Артем Гареев.

Однако на 37-й, когда тоже за подножку удалили пермского спортсмена, сурские хоккеисты в большинстве сравняли счет - завершил атаку взятием ворот Олег Погоришный. 2:2 - итог второго отрезка.

В третьем периоде пензенцы вышли вперед, на 46-й минуте отличился Владислав Лукин. На 59-й минуте Никита Воронин забил в пустые ворота и решил исход матча. Встреча завершилась при счете 4:2.

Следующую игру «Дизель» проведет во вторник, 10 декабря, в Кирово-Чепецке против местной «Олимпии».