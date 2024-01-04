Сетевое издание|18+|Четверг|4 янв 2024|16:48
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-19oC
-18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-18oC
-17oC
Завтра | Облачно |
 

Спорт

В Пензе лыжники в мороз пробежали 5 километров по аллее

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Несмотря на мороз, пензенцы не упустили возможность пробежаться на лыжах. В четверг, 4 января, они приняли участие в традиционной акции «Зимние забавы» на Олимпийской аллее.

В Пензе лыжники в мороз пробежали 5 километров по аллее

Минусовая температура не помешала планам 242 пензенцев. В 10:00 они вышли на старт и менее чем за полчаса прошли 5 километров.

В Пензе лыжники в мороз пробежали 5 километров по аллее

На лыжи встали взрослые и дети. Самому старшему участнику - 60 лет, младшему - 2 года и 8 месяцев.

В Пензе лыжники в мороз пробежали 5 километров по аллее

Спортивных дух пензенцев не сломило даже отсутствие снаряжения. Некоторые преодолевали путь без лыжных палок.

В Пензе лыжники в мороз пробежали 5 километров по аллее

После финиша самые быстрые пензенцы получили грамоты. Затем желающие отправились состязаться в спортивном ориентировании.

Всех участников угостили горячим чаем.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте