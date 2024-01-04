В Пензе лыжники в мороз пробежали 5 километров по аллее

Несмотря на мороз, пензенцы не упустили возможность пробежаться на лыжах. В четверг, 4 января, они приняли участие в традиционной акции «Зимние забавы» на Олимпийской аллее.
Минусовая температура не помешала планам 242 пензенцев. В 10:00 они вышли на старт и менее чем за полчаса прошли 5 километров.
На лыжи встали взрослые и дети. Самому старшему участнику - 60 лет, младшему - 2 года и 8 месяцев.
Спортивных дух пензенцев не сломило даже отсутствие снаряжения. Некоторые преодолевали путь без лыжных палок.
После финиша самые быстрые пензенцы получили грамоты. Затем желающие отправились состязаться в спортивном ориентировании.
Всех участников угостили горячим чаем.
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