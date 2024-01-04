В Пензе лыжники в мороз пробежали 5 километров по аллее

04.01.2024 | 12:21

Несмотря на мороз, пензенцы не упустили возможность пробежаться на лыжах. В четверг, 4 января, они приняли участие в традиционной акции «Зимние забавы» на Олимпийской аллее.

Минусовая температура не помешала планам 242 пензенцев. В 10:00 они вышли на старт и менее чем за полчаса прошли 5 километров.

На лыжи встали взрослые и дети. Самому старшему участнику - 60 лет, младшему - 2 года и 8 месяцев.

Спортивных дух пензенцев не сломило даже отсутствие снаряжения. Некоторые преодолевали путь без лыжных палок.

После финиша самые быстрые пензенцы получили грамоты. Затем желающие отправились состязаться в спортивном ориентировании.

Всех участников угостили горячим чаем.