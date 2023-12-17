Сетевое издание|18+|Понедельник|18 дек 2023|01:14
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Снег |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
 

Спорт

Пензенский «Дизель» во второй раз обыграл ХК «Металлург»

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В воскресенье, 17 декабря, ХК «Дизель» отметил свой день рождения победой над новокузнецким «Металлургом».

Пензенцы на своем льду обыграли гостей со счетом 3:1.

«Дизель» открыл счет уже в первом периоде, шайбу забил Илья Назаров. Во второй двадцатиминутке успех пензенской команды упрочили Максим Колмыков и Егор Чижиков.

«Гости одну шайбу все-таки отыграли в концовке матча, но победа осталась за «Дизелем», - сообщается в телеграм-канале пензенского клуба.

Таким образом, «Дизелю» удалось уже во второй раз обыграть «Металлург».

Известно, что в этом сезоне пензенский клуб впервые с 2019 года одолел новокузнечан. Это был матч выездной серии, он прошел 30 октября и закончился со счетом 3:0 в пользу «Дизеля».

Последнюю домашнюю серию в 2023 году завершит встреча с «Омскими крыльями» во вторник, 19 декабря. После матча состоится традиционный «Мишкопад».

В следующий год «Дизель» уходит с новым главным тренером. 17 декабря Александра Ваулина отстранили от должности. Сейчас обязанности главного тренера команды исполняет Дмитрий Шандуров.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте