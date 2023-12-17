Пензенский «Дизель» во второй раз обыграл ХК «Металлург»

17.12.2023 | 20:11

В воскресенье, 17 декабря, ХК «Дизель» отметил свой день рождения победой над новокузнецким «Металлургом».

Пензенцы на своем льду обыграли гостей со счетом 3:1.

«Дизель» открыл счет уже в первом периоде, шайбу забил Илья Назаров. Во второй двадцатиминутке успех пензенской команды упрочили Максим Колмыков и Егор Чижиков.

«Гости одну шайбу все-таки отыграли в концовке матча, но победа осталась за «Дизелем», - сообщается в телеграм-канале пензенского клуба.

Таким образом, «Дизелю» удалось уже во второй раз обыграть «Металлург».

Известно, что в этом сезоне пензенский клуб впервые с 2019 года одолел новокузнечан. Это был матч выездной серии, он прошел 30 октября и закончился со счетом 3:0 в пользу «Дизеля».

Последнюю домашнюю серию в 2023 году завершит встреча с «Омскими крыльями» во вторник, 19 декабря. После матча состоится традиционный «Мишкопад».

В следующий год «Дизель» уходит с новым главным тренером. 17 декабря Александра Ваулина отстранили от должности. Сейчас обязанности главного тренера команды исполняет Дмитрий Шандуров.