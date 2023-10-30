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Спорт

«Дизель» впервые за четыре года одолел ХК «Металлург»

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В понедельник, 30 октября, в Новокузнецке «Дизель» сыграл последний матч выездной серии. Со счетом 3:0 пензенцы одолели хозяев льда ХК «Металлург».

В последний раз победу над новокузнецкой командой «Дизель» одержал в 2019 году. «Металлург» считался самым неудобным соперником для пензенских игроков во всей лиге.

«Стартовый период оказался равным и безголевым. Открыли счет пензенцы на экваторе матча, и сделал это Иван Кузьмин, который забивает уже в третьей игре подряд. Ну а спустя шесть минут Дмитрий Назаров забросил свою дебютную шайбу в ВХЛ.

Третья шайба случилась уже под занавес матча. Егор Рытьков забил, Тимур Шайхутдинов ассистировал. Для него, кстати, это первый набранный балл во взрослом хоккее. Ну а Адель Минегалиев во второй раз в сезоне сыграл на ноль», - так описан ход матча в телеграм-канале ХК «Дизель».

Сейчас команда возвращается в Пензу. 3 ноября «Дизель» начнет домашнюю серию игр. Первым его соперником выступит клуб «Рязань-ВДВ».

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