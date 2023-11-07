«Дизелю» не засчитали шайбу, заброшенную под звук сирены

07.11.2023 | 21:37

Во вторник, 7 ноября, хоккеисты пензенского «Дизеля» на домашнем льду обыграли «Динамо» из Санкт-Петербурга в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги.

Хозяева площадки открыли счет на четвертой минуте матча и быстро увеличили разрыв - отличились Александр Дербенев и Антон Лукичев. Однако ближе к концу первого игрового отрезка гости распечатали ворота пензенского голкипера - 2:1.

Во втором периоде команды забросили еще по шайбе (у пензенцев метким оказался Александр Борисенков). В третьей 20-минутке Александр Дербенев забил еще дважды, но и соперники напомнили о себе - 5:3.

На последней минуте матча точку в поединке попытался поставить Александр Борисенков, атаковавший пустые ворота противника под звук сирены. После видеопросмотра гол не засчитали.

Итог встречи - 5:3 в пользу подопечных Алексея Ваулина.

5 ноября «Дизель» на своем льду обыграл ХК «Химик» из Воскресенска, а 3-го числа уступил ХК «Рязань-ВДВ».