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Спорт

«Дизель» не смог сравнять счет в матче с клубом «Динамо-Алтай»

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В субботу, 28 октября, пензенский «Дизель» сыграл в Барнауле второй матч выездной серии. Соперником выступил клуб «Динамо-Алтай».

«Клубы из алтайской столицы раньше уже выступали в Высшей лиге, но вот для «Динамо-Алтая» этот сезон дебютный. Поэтому история противостояния «Дизеля» с этой командой только начинается», - отмечается в телеграм-канале ХК «Дизель».

Пензенские хоккеисты уступили хозяевам льда со счетом 1:2.

Первую шайбу забили барнаульцы под конец второго периода. Точный бросок совершил Александр Ремов. В середине последней двадцатиминутки хозяева льда удвоили свое преимущество благодаря Игорю Тютюнникову.

В конце матча пензенцы получили возможность сыграть в большинстве, в формате 6 на 4. Ивану Кузьмину удалось сократить отставание.

Комментируя итоги встречи, главный тренер «Дизеля» Алексей Ваулин отметил, что «Динамо-Алтай» победил заслуженно.

«Соперник здорово сыграл сегодня в обороне, практически ничего не дал создать нашим нападающим. Беззубая игра в атаке, но мы держались в игре, удержались, терпели. В концовке могли, конечно, сравнять, отскочи шайба поудачливее, может быть, и сравняли бы счет, но не получилось. В целом соперник посвежее сегодня был, подинамичнее, понятно, сказываются часовые пояса, но никаких оправданий этому нет. Боролись, старались, но в данной ситуации с одним голом тяжело выиграть», - высказался Ваулин.

Заключительный матч выездной серии пройдет в Новокузнецке с «Металлургом».

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