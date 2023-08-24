Пензенцы одержали победу в первом матче Кубка «Дизеля»

24.08.2023 | 09:45

В среду, 23 августа, пензенские хоккеисты одержали победу в первом матче Кубка «Дизеля». В домашнем турнире, стартовавшем после двухлетнего перерыва, подопечные Алексея Ваулина сразились с альметьевским «Нефтяником».

Хозяева площадки открыли счет спустя всего минуту после вбрасывания - отличился Антон Андриянов. По ходу первого периода пензенцы несколько раз создавали опасные моменты у ворот соперника, но заброшенной шайбой они не увенчались.

«Общее настроение матча во втором периоде осталось тем же. А вот чего точно стало больше, так это удалений. Игроки «Дизеля» заработали сразу несколько штрафов подряд, чем заметно осложнили себе жизнь. И когда казалось, что наши хоккеисты все-таки выстояли и до перерыва сохранят свое преимущество, Ярослав Альшевский все же сравнял счет. Случилось это за 10 секунд до конца периода», - рассказали в пресс-службе ПХК.

В третьем временном отрезке все тот же Антон Андриянов вновь вывел команду вперед - 2:1. Но и «Нефтяник» на этот раз не заставил себя долго ждать, так что уже через две минуты счет опять сравнялся.

Определить сильнейшего в основное время не удалось, начался овертайм.

«В какой-то момент показалось, что и здесь мы не увидим заброшенных шайб. Но тут Никита Шавин, вернувшийся в команду перед этой игрой, решился на сольный проход. Три защитника не смогли его остановить, бессилен оказался и вратарь. И Никита Шавин поставил точку в матче - 3:2 в пользу «Дизеля», - добавили в пресс-службе.

24 августа пензенцы сыграют против воскресенского «Химика».