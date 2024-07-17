Сбивали пламя ветками: на стадионе «Спартак» случился пожар

В среду, 17 июля, жители Пензы сообщили о пожаре на стадионе «Спартак», расположенном на улице Клары Цеткин.
Возгорание случилось около 16:00. Вспыхнула трава. Кадры с места ЧП опубликовали в соцсети «ВКонтакте».
«Воды в административном корпусе нет уже много лет, песка тоже. До приезда пожарных двое мужчин сбивали пламя ветками», - рассказала пензячка, которая стала очевидицей пожара.
Возгорание потушили, в ЧП никто не пострадал.
Территория стадиона «Спартак» пользуются популярностью у жителей Шуиста, но давно нуждается в благоустройстве. Периодически по программе исполнения наказов избирателей выделяются деньги на ремонт дорожек.
В 2021 году на создание проекта благоустройства стадиона намерены были направить больше 3 млн рублей. Планировалось, что на территории разместятся спортивные сооружения, зона отдыха. Однако сумму так и не выделили.