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Происшествия

Сбивали пламя ветками: на стадионе «Спартак» случился пожар

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В среду, 17 июля, жители Пензы сообщили о пожаре на стадионе «Спартак», расположенном на улице Клары Цеткин.

Возгорание случилось около 16:00. Вспыхнула трава. Кадры с места ЧП опубликовали в соцсети «ВКонтакте».

«Воды в административном корпусе нет уже много лет, песка тоже. До приезда пожарных двое мужчин сбивали пламя ветками», - рассказала пензячка, которая стала очевидицей пожара.

Возгорание потушили, в ЧП никто не пострадал.

Территория стадиона «Спартак» пользуются популярностью у жителей Шуиста, но давно нуждается в благоустройстве. Периодически по программе исполнения наказов избирателей выделяются деньги на ремонт дорожек.

В 2021 году на создание проекта благоустройства стадиона намерены были направить больше 3 млн рублей. Планировалось, что на территории разместятся спортивные сооружения, зона отдыха. Однако сумму так и не выделили.

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Источник — фото, видео группы «Короче, Пенза»
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