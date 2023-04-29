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Спорт

«Лагуна-УОР» проиграла в первом матче за бронзу чемпионата России

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«Лагуна-УОР» уступила в первом, домашнем матче бронзовой серии чемпионата России по мини-футболу среди женских команд. Встреча со столичным «Мосполитехом» сложилась для пензячек кране неудачно. Упустив несколько возможностей забить гол, хозяйки пропустили дважды: мячи - в активе Анны Жигулиной и Татьяны Дерипаско.

«Как мы планировали, так и играла «Лагуна». В течение всего сезона они исповедуют свою игру, от нее не отходят, потому что себя в ней комфортно чувствуют. Мы понимали, как они будут действовать», - прокомментировал главный тренер МФК «МосПолитех» Александр Плешаков.

Во втором тайме «Лагуна-УОР» рано перешла на действия в пять полевых игроков, большую часть времени владела мячом, но провести результативную атаку не получалось. Риск не оправдался: голкипер «Мосполитеха» Ирина Назарова отправила мяч в пустые ворота и установила окончательный счет 3:0 в пользу столичной дружины.

«Поговорка «что такое не везет и как с этим бороться» - из нашей серии. Тем не менее, хочу сказать, мы сражались, никто духом не падал. Моментов было море», - отметил главный тренер МФК «Лагуна-УОР» Максим Юдин.

Второй матч серии за III место состоится 6 мая в Москве. Если столичная команда одержит победу, она завоюет бронзовые награды; если пензячки одолеют соперниц, то понадобится решающий поединок, который пройдет в городе на Суре.

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Источник — ТРК «Наш дом», Владимир Тер-Казаров
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