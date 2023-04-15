«Лагуна-УОР» дважды уступила нижегородской «Норманочке»

15.04.2023 | 15:33

Мини-футбольный клуб «Лагуна-УОР» по сумме двух матчей уступил нижегородской «Норманочке» и теперь будет бороться за бронзовые медали чемпионата России среди женских команд.

Первый поединок прошел на берегах Волги, и в нем победили хозяйки - 4:2. Так что на своей площадке пензячки не имели права на ошибку. Но соперницы еще до перерыва добыли себе необходимое преимущество - Дарья Квасова и бразильянка Су Рейс забили два мяча.

«Мы так хотели, чтобы решилось все сегодня. Все были единым целым, плюс с нами приехали наши болельщики, которые помогли нам одержать победу», - рассказала Дарья Квасова.

Во втором тайме желто-зеленые больше владели мячом, постоянно атаковали, но волжанки грамотно действовали в обороне. Не помогла и замена вратаря на пятого полевого игрока. В итоге «Лагуна-УОР» уступила 0:2, и с таким же результатом для нее закончилась вся серия.

«Я считаю, что не хватило нам исполнительского мастерства. Ни в чем не могу упрекнуть девчонок, молодцы - боролись, старались. Хотели забить, но не получилось», - отметил президент МФК «Лагуна-УОР» Виталий Антонов.

В серии за третье место, которая также продлится до двух побед, команда встретится с «Мосполитехом». Противостояние стартует 29 апреля в Пензе, затем соперницы сыграют в столице 6 мая. Если после этих матчей будет ничья, то решающее сражение пройдет 12-го числа в городе на Суре.