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Спорт

«Лагуна-УОР» готовится к борьбе за выход в финал чемпионата России

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Пензенские спортсменки вошли в четверку лучших команд страны по мини-футболу. Первая игра плей-офф чемпионата России пройдет 8 апреля. «Лагуне-УОР» предстоит соревноваться с давним соперником - «Норманочкой» из Нижнего Новгорода.

У сурских футболисток есть козырь: Яна Зимирова близко знакома с противниками, сама раньше была в их команде. Но все равно, говорит девушка, есть свои сложности.

«Даже если ты знаешь соперника изнутри, он всегда может преподнести какие-то сюрпризы, новые комбинации, новые стандарты. Поэтому на самом деле будет достаточно тяжело, накал, это же плей-офф, они изучают нас, мы изучаем их», - отметила футболистка.

Игры пройдут в Нижнем Новгороде.

Спортсменки интенсивно тренируются. Важна не только физическая подготовка, но и эмоциональное состояние, поэтому девушки занимаются не в спортивном зале, а на природе, настраиваются морально.

«Здесь нужна самоотдача. Я уже много раз говорил, что здесь выйдет на первое место психология, исполнение решающих моментов, когда они будут, мастерство вылезет вперед. Много факторов, которые могут повлиять», - сообщил президент МФК «Лагуна-УОР» Виталий Антонов.

Ответный матч проведут в Пензе 14 апреля. Победа над «Норманочкой» даст возможность «Лагуне» оказаться в финале и побороться за звание чемпиона России по мини-футболу.

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
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