Кубок России по авиамодельному спорту собрал лучших участников

27.03.2023 | 21:08

Днем ранее ученики Салавата Фазлетдинова соревновались за места в первенстве России по авиамодельному спорту, а теперь запускать планер в воздух перед судьями пришла очередь самого наставника. Салават приехал в Пензу из Башкирии для участия в Кубке страны.

«Я мечтал стать летчиком, но по здоровью не прошел. Вот и пришлось остаться в авиамодельном спорте. В детстве делал самолеты, но когда стал педагогом, в 2000 году начал конкретно заниматься авиамодельным спортом», - рассказал он.

С тех пор Салават научился управлять разными моделями, но на этих соревнованиях класс определенный - метательных планеров в зальных помещениях. Есть и особенности в изготовлении таких самолетов.

«Очень сложные и капризные модели, здесь надо шлифовать детали из бальзы. Это материал из дерева, которое растет в Северной Америке», - объяснил Салават.

Турнир собрал не так много участников, потому что отбор на соревнования был строгий, необходимо иметь как минимум второй разряд. Тем не менее приехали спортсмены из разных уголков страны.

«Из Москвы, из Московской области, из Самарской, Саратовской, из Башкирии, ну и наши пензенские ребята. Наши спортсмены одни из ведущих в России», - сообщил президент Федерации авиамодельного спорта Пензенской области Сергей Орлов.

Задача участника - запустить свой самолет, чтобы тот планировал как можно дольше. На это у спортсменов есть всего девять попыток.