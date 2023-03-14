В Пензе проходит отбор на окружной турнир по баскетболу

14.03.2023 | 20:45

В календаре спортивных мероприятий - новый турнир Приволжского федерального округа по баскетболу 3×3 среди студентов учебных заведений среднего и профессионального образования. На региональный этап подали заявки 17 мужских и 16 женских команд.

«Это жизнь! Что нужно? Баскетбольный мяч и пара кроссовок - и все, играем. Площадки в городе есть, так что и дети, и юноши, и взрослые играют. Еще один турнир добавился, это же прекрасно!» - отметил и. о. президента Федерации баскетбола Пензенской области Александр Калмаков.

«Колледжи и техникумы Пензенской области уже провели отборочный этап у себя, и сейчас мы здесь видим сильнейших представителей», - сообщила главный специалист-эксперт Министерства образования Пензенской области Ольга Козловская.

Некоторые образовательные организации выставили по несколько команд. Например, девушки из колледжа современных технологий соперничали между собой.

«Мы постоянно посещаем тренировки, готовимся, мы сплоченные, часто посещаем разные соревнования. В том году я не участвовала, но наша команда поехала в Орел и заняла 15-е место из 30», - рассказала участница соревнований Дина Трямкина.

Теперь начнется подача заявок на окружной турнир по баскетболу. По итогам его регионального этапа определятся команды - участники суперфинала в Нижнем Новгороде в июле.