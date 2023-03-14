Сетевое издание|18+|Вторник|14 мар 2023|21:53
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+6oC
Завтра | Облачно |
 

Спорт

В Пензе проходит отбор на окружной турнир по баскетболу

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В календаре спортивных мероприятий - новый турнир Приволжского федерального округа по баскетболу 3×3 среди студентов учебных заведений среднего и профессионального образования. На региональный этап подали заявки 17 мужских и 16 женских команд.

«Это жизнь! Что нужно? Баскетбольный мяч и пара кроссовок - и все, играем. Площадки в городе есть, так что и дети, и юноши, и взрослые играют. Еще один турнир добавился, это же прекрасно!» - отметил и. о. президента Федерации баскетбола Пензенской области Александр Калмаков.

«Колледжи и техникумы Пензенской области уже провели отборочный этап у себя, и сейчас мы здесь видим сильнейших представителей», - сообщила главный специалист-эксперт Министерства образования Пензенской области Ольга Козловская.

Некоторые образовательные организации выставили по несколько команд. Например, девушки из колледжа современных технологий соперничали между собой.

«Мы постоянно посещаем тренировки, готовимся, мы сплоченные, часто посещаем разные соревнования. В том году я не участвовала, но наша команда поехала в Орел и заняла 15-е место из 30», - рассказала участница соревнований Дина Трямкина.

Теперь начнется подача заявок на окружной турнир по баскетболу. По итогам его регионального этапа определятся команды - участники суперфинала в Нижнем Новгороде в июле.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте