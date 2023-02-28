Фестиваль ГТО объединил пензенцев в возрасте от 25 до 70 лет

28.02.2023 | 20:38

Не профессиональные атлеты, а любители активного образа жизни - представители трудовых коллективов принимают участие в зимнем фестивале ГТО. Он состоит из нескольких этапов.

«Все, кто желал, мог попробовать себя в сдаче норматива «Лыжные гонки» на Олимпийской аллее, было 2, 3 и 5 километров. Теперь сдается по плаванию норматив - в бассейне «Горизонт». Все остальные нормативы - во дворце спорта «Рубин», - сообщила главный специалист городского спорткомитета Оксана Гришанова.

Пензенцы бегают на разные дистанции, отжимаются, подтягиваются, с места прыгают в длину.

Маргарита Царева занимается спортом всю жизнь, специализируется на легкой атлетике. О пользе различных упражнений знает не понаслышке.

«Мы проверяем себя на силу, выносливость, скорость. К тому же физическая нагрузка - это хорошее настроение», - отметила Маргарита Царева.

«Здесь мы хотим сформировать сборную команду Пензенской области для участия в областном региональном фестивале комплекса ГТО, который состоится 11 марта в училище олимпийского резерва. Мы всегда были победителями этих региональных соревнований», - подчеркнул руководитель центра тестирования ГТО г. Пензы Владимир Антонов.

Зимний фестиваль «Готов к труду и обороне» объединил пензенцев в возрасте от 25 до 70 лет. Больше 400 человек рассчитывают получить значки ГТО.