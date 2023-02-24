«Дизель» взял реванш в повторном поединке с нефтекамским «Торосом»

24.02.2023 | 19:18

Хоккеисты «Дизеля» взяли реванш за поражение в первом матче и сравняли счет в серии плей-офф против нефтекамского «Тороса».

После досадной неудачи на старте розыгрыша Кубка Петрова пензенцы сделали необходимые выводы. В повторном поединке действовали пусть неброско, зато надежно и дисциплинированно.

Впрочем, гости тоже не форсировали события и терпеливо ждали ошибки «дизелистов». Как только возникла возможность провести голевую атаку, форварды «Тороса» этим воспользовались и открыли счет. Но к тому времени преимуществом владели хозяева, поэтому и ответный гол назревал. Он не заставил себя долго ждать - в концовке второго периода Дмитрий Мужиков выровнял положение - 1:1.

Основное время завершилось вничью, но в овертайме пензенцам понадобились две минуты, чтобы вырвать столь нужную победу. Бросок Даниила Лапина поставил в матче точку - 2:1.

Серия продолжается, команды проведут в обязательном порядке обе встречи в Нефтекамске и как минимум еще одну в Пензе. Она состоится 2 марта.