«Дизель» взял реванш в повторном поединке с нефтекамским «Торосом»

Хоккеисты «Дизеля» взяли реванш за поражение в первом матче и сравняли счет в серии плей-офф против нефтекамского «Тороса».
После досадной неудачи на старте розыгрыша Кубка Петрова пензенцы сделали необходимые выводы. В повторном поединке действовали пусть неброско, зато надежно и дисциплинированно.
Впрочем, гости тоже не форсировали события и терпеливо ждали ошибки «дизелистов». Как только возникла возможность провести голевую атаку, форварды «Тороса» этим воспользовались и открыли счет. Но к тому времени преимуществом владели хозяева, поэтому и ответный гол назревал. Он не заставил себя долго ждать - в концовке второго периода Дмитрий Мужиков выровнял положение - 1:1.
Основное время завершилось вничью, но в овертайме пензенцам понадобились две минуты, чтобы вырвать столь нужную победу. Бросок Даниила Лапина поставил в матче точку - 2:1.
Серия продолжается, команды проведут в обязательном порядке обе встречи в Нефтекамске и как минимум еще одну в Пензе. Она состоится 2 марта.
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