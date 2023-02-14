«Юность» имеет все шансы на победу в чемпионате Высшей лиги

14.02.2023 | 19:45

Пензенская «Юность» и дубль оренбургской «Надежды» поровну поделили очки в очной серии, прошедшей в рамках Высшей лиги российского баскетбола.

Хозяйки очень хотели реабилитироваться за поражение в первом матче, поэтому с самого начала повторного поединка бросились в атаку. И преуспели в этом, создав задел в 12 очков - четверть завершилась со счетом 20:8.

Лишь в конце второго периода у сурской команды стали налаживаться дела в нападении, поэтому к большому перерыву отставание сократилось до некритичных 8 пунктов - 43:35 в пользу оренбурженок.

Но «Надежда-2» уже почувствовала уверенность в своих силах. Желто-красные дисциплинированно заиграли в обороне, и отрыв вновь начал расти. Так встреча и проходила вплоть до финальной сирены - пензячки вели погоню, а хозяйки держали «Юность» на безопасном расстоянии.

В итоге преимущество «Надежды-2» составило 13 очков - 79:66. Но, несмотря на неудачу, пензенские девушки сохраняют отличные шансы на завоевание первого места в регулярном чемпионате Высшей лиги. Для этого в матчах в Челябинске против местной «Славянки» достаточно одержать одну победу.