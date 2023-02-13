Баскетболистки «Юности» одержали победу в матче с «Надеждой-2»

13.02.2023 | 21:10

Баскетбольный клуб «Юность» укрепил свое лидерство в чемпионате российской Высшей лиги. Противостояние в Оренбурге имело важный смысл и для сурской команды, и для «Надежды-2», которая преследует пензячек в турнирной таблице.

Это и определило бескомпромиссный характер стартового поединка серии. До перерыва соперницы не позволяли друг другу захватить инициативу: гостьи выиграли первую четверть с небольшим преимуществом, уралочки взяли вторую - также с минимальным перевесом.

В итоге после половины встречи «Юность» была впереди - 30:28. Третий период также не внес кардинальных изменений в расстановку сил на площадке, и судьба матча решалась в заключительном отрезке. Кульминацией стало его начало, когда пензячки, блестяще отработав в защите, набрали 9 очков подряд.

После этого вопрос о триумфаторе был снят с повестки дня. Оренбурженки возобновили погоню, но, чтобы достать гостий, у них не было ни сил, ни времени. «Юность» отпраздновала победу со счетом 70:61.

Лучшей в составе сурской дружины стала центровая Анастасия Быкова, набравшая 21 очко и сделавшая 16 подборов. Соперницам предстоит провести повторный поединок, но при любом его исходе отрыв красно-белых от конкуренток сохранится.