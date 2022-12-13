В Пензе ватерполисты борются во втором туре первенства России

13.12.2022 | 20:38

В Пензе во дворце спорта «Дельфин» проходит второй тур первенства России по водному поло среди юношей до 16 лет. Ватерполисты из шести регионов стараются набрать максимальное количество очков.

«Заканчиваем год, но в следующем, в январе, у нас будет третий тур, поэтому игры серьезные, ребята настроены хорошо. Команда Красноярского края, команда Новосибирской области, Балашихи и команда Ростовской области - соперники серьезные у нас», - сообщил комиссар первенства России по водному поло Сергей Севостьянов (г. Пенза).

Одними из сильнейших во втором туре стали спортсмены сборной Ростовской области. Они уже разгромили «ЮниКС» - команду из Новосибирска. С ростовчанами встретятся на домашней воде и пензенские ватерполисты, которых тренер настраивает на серьезную борьбу.

«Игра должна быть сбалансирована, строиться из моментов и нападения и защиты. Чтобы было рациональное нападение, всегда должны быть острые контратаки, разумные тактические схемы и, соответственно, грамотно подготовленная оборона, защита против соперника», - отметил тренер по водному поло Дмитрий Ходзинский (г. Пенза).

Первая встреча пензенцев состоялась в домашней серии игр с «Кристаллом» из Пермского края. Пока юноши пытались поразить ворота соперника, их наставники устраивали голосовые состязания.

Со счетом 17:9 сурские ватерполисты одержали победу. Следующую игру пензенцы проведут с командой Красноярского края.