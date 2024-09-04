Хоккейную площадку «Дизеля» подготовили к установке бортов

04.09.2024 | 10:17

В Пензе продолжается реконструкция хоккейной площадки спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена» на улице Окружной.

«На текущий момент проведен демонтаж старых бортов и осуществлен монтаж закладных. Следующим этапом работ станет монтаж новых бортов и защитного стекла. Необходимые комплектующие материалы уже доставлены на объект», - рассказал 3 сентября зампред регионального правительства Олег Ягов.

Ранее сообщалось, что на замену бортов хоккейной коробки из областного бюджета выделили 28 млн 883 тысячи 200 рублей. Из-за демонтажных работ провести традиционные турниры на своем льду пензенский «Дизель» не смог.

Первый домашний матч в рамках регулярного чемпионата ВХЛ запланирован на 19 сентября, дизелисты сыграют с ХК «Норильск», если к этой дате площадка будет готова.

«На завершающем этапе всех видов работ «Дизель-Арена» станет соответствовать требованиям, позволяющим проводить на ледовой арене спортивные соревнования по новым стандартам

Всероссийской хоккейной лиги», - заверил Олег Ягов.