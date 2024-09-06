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Спорт

«Дизель» открыл новый сезон крупной победой над «Барсом»

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В пятницу, 6 сентября, «Дизель» в Казани сразился с хоккейным клубом «Барс». Этой игрой пензенская команда открыла новый сезон регулярного чемпионата ВХЛ.

В начале первого периода хозяева льда допустили ошибку, и за нарушение численного состава с площадки удалили игрока. Пензенцы воспользовались преимуществом и открыли счет - распечатал ворота соперников Максим Рыжков.

«Барс» попытался отыграться, но казанский хоккеист блокировал сурского спортсмена и заработал штраф. Во второй раз в большинстве «дизелисты» занесли шайбу - отличился Дмитрий Воробьев.

В следующем отрезке хоккеисты «Барса» впервые за игру удачно атаковали ворота «Дизеля». Однако на последней минуте периода гости вновь увеличили отрыв - шайбу забросил Никита Ли. При счете 3:1 в пользу пензенских спортсменов команды ушли на перерыв.

Третий отрезок расставил все по своим местам. «Дизель» отправил в ворота «Барса» четвертую шайбу (ее занес Данила Попов), а затем и пятую (отличился Александр Редков). Встреча завершилась со счетом 5:1.

Следующая игра у пензенских спортсменов состоится 8 сентября в Альметьевске. Команда выступит против «Кристалла».

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