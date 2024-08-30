«Дизель» одержал победу в последней предсезонной игре

30.08.2024 | 20:35

В пятницу, 30 августа, пензенский «Дизель» сразился с клубом «Тамбов» из одноименного города. Встреча завершила предсезонные товарищеские игры.

С самого начала пензенцы были настроены на победу. Уже на второй минуте первого периода с передачи Александра Борисенкова Дмитрий Колготин распечатал ворота соперников. Он же занес и еще одну шайбу.

Во втором периоде гости решили отыграться, однако «Дизель» выстоял даже в меньшинстве. Затем Никита Ли смог отличиться в первый раз после возвращения в команду.

Тамбовчане не смирились с таким раскладом и до конца отрезка успели ответить одним заброшенным снарядом. При счете 3:1 команды ушли на перерыв.

В третьем периоде «дизелисты» пропустили в меньшинстве. Обстановка на льду стала напряженной. Безуспешные попытки соперников ни к чему не приводили, но за 16 секунд до завершения матча пензенцы поставили точку - Данила Попов занес четвертую шайбу в ворота гостей.

Результат встречи - 4:2 в пользу «Дизеля».

Теперь команда готовится к первому матчу регулярного чемпионата ВХЛ. 6 сентября в Казани она сразится с «Барсом».