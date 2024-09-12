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Спорт

Пенза присоединится к Всероссийскому дню бега «Кросс нации»

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Пензенцы смогут принять участие во Всероссийском дне бега «Кросс нации». Он состоится в субботу, 21 сентября, на Олимпийской аллее.

Регистрация участников начнется в 8:30 рядом со стелой «Олимпийские кольца». Открытие соревнований запланировано на 10:00.

В 10:10 побегут дети в возрасте до 9 лет, для них дистанция составит 1 километр.

В 10:20 стартуют девушки и юноши до 19 лет, им нужно преодолеть 4 километра. В 10:40 то же расстояние предстоит пробежать всем участникам до 20 лет.

В 10:50 каждый желающий сможет выйти на дистанции в 6, 8 и 12 километров.

Награждение победителей и призеров начнется в 11:00.

«Узнать подробнее о соревнованиях можно по телефону 49-08-80», - сообщили в администрации Пензы.

«Кросс нации» ежегодно собирает на Олимпийской аллее любителей бега со всей Пензенской области. В 2023-м в спортивном празднике приняли участие около полутора тысяч человек. Среди них были как профессионалы, так и любители.

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