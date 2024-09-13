На площадке в «Дизель-Арене» установили новые борта

13.09.2024 | 21:18

На хоккейной площадке в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» установили новые борта. Об этом рассказали в региональном минспорте.

Продолжается реконструкция. Помимо бортов, рабочие выставили защитные акриловые стекла, осталось обустроить отсеки для спортсменов и судей.

«В выходные будет залит лед, сделана разметка и вморожен логотип», - отметили специалисты.

Старые борта не соответствовали требованиям стандартов для проведения матчей ВХЛ, поэтому их решили заменить. Из областного бюджета на это выделили 28 млн 883 тыс. 200 рублей.

Первый домашний матч в новом сезоне у пензенских хоккеистов запланирован на 19 сентября.