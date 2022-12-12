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Спорт

В Пензе стартовали всероссийские соревнования по чир спорту

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Этот вид спорта пришел в Россию из-за океана и обрел большую популярность. В «Олимпийском» дан старт всероссийским соревнованиям школьной лиги по чир спорту, более известному как чирлидинг.

«Если раньше начинали с групп поддержки, то сейчас у нас участвуют дети с 3-4 лет в этих соревнованиях, в фестивальной программе. Разряды мы присваиваем с 8 лет. У нас несколько дисциплин. Это и с помпонами танцы, и чир-джаз, и хип-хоп», - рассказала главный судья соревнований Любовь Лапина (г. Нижний Новгород).

В последней категории выступает команда Sharks из Пензы. Помимо акробатических элементов, чир хип-хоп включает в себя виды уличных танцев.

«Это круто, это легко! И если хорошо научиться, то это будет прямо вообще кайф», - отметила участница команды Sharks Дарья Подвалова.

Жюри оценивает не только мастерство исполнения. Артистизм, музыкальность, слаженность тоже являются важными факторами. В турнире в 2022 году участвуют 668 спортсменов из 8 регионов страны. На Пензенской земле эти соревнования проводят уже в четвертый раз.

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
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