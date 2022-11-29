«Юность» одержала повторную победу над «Славянкой»

29.11.2022 | 20:30

Баскетболистки «Юности» ноябрьский домашний отрезок провели безукоризненно, одержав победы во всех матчах. В повторном поединке серии против челябинской «Славянки» девушки поначалу держались в тени, позволив гостьям вырваться вперед - 21:14. Но в каждом следующем отрезке пензячки сокращали отрыв, пока наконец после третьего периода не захватили лидерство - 55:52.

В заключительной четверти красно-белые только укрепили преимущество, которое принесло команде успех - 73:66. Самой продуктивной в атаке стала Ольга Сизякова, сделавшая дабл-дабл: 15 очков + 10 подборов. Вероника Михалева набрала 14 баллов за результативность, да и в целом новобранцы «Юности» смотрелись хорошо.

«Мы стараемся отрабатывать, где-то чуть больше наигрывать эти связки, чтобы видеть друг друга. Достаточно удобно с ними играть, они хорошо входят. Стараемся смотреть друг друга и получать с этого очки», - рассказала игрок БК «Юность» Дарья Польникова.

Во главе таблицы чемпионата российской Высшей лиги по-прежнему три коллектива: по 9 побед, кроме «Юности», имеют дубли красноярского «Енисея» и оренбургской «Надежды». Следующую серию пензенская команда проведет 8 и 9 декабря в Самаре против местного одноименного клуба.