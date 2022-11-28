Спорт

«Дизель» получил зеркальный ответ от курганского «Зауралья»

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Курганское «Зауралье» реваншировалось за домашнее поражение от пензенского «Дизеля», причем с зеркальным счетом. Соперники проводили второй матч за неделю, и на пензенском льду было видно, что гости извлекли необходимые уроки. Они серьезно подошли к реализации большинства и во втором периоде сумели дважды огорчить дизелистов, создав солидный фундамент для успешного результата.

«В общем-то, не сказать, что мы так уж плохо играли и в Кургане. Там сопернику больше повезло, здесь нам. Это хоккей, так всегда и бывает», - отметил главный тренер ХК «Зауралье» Михаил Звягин (г. Курган).

В заключительной 20-минутке форвард «Дизеля» Илья Павлюков подарил болельщикам надежду на то, что пензенцы смогут догнать противника, и отличился он также при игре в неравных составах. Но и «Зауралье» нашло ответ, и снова сработало большинство: как только хоккеист удалился, курганцы забросили шайбу и установили финальный счет - 3:1.

«Хорошо, что нам дали сегодня по носу щелчок. Мужик приехал, нам ударил по голове, на место чуть-чуть ребят вместе с нами поставил. Нам еще работать и работать», - рассказал главный тренер ХК «Дизель» Алексей Медведев.

Следующий матч пензенцы проведут на родном льду. В понедельник, 28 ноября, в гости приедет учалинский «Горняк-УГМК».

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Источник — ТРК «Наш дом», Владимир Тер-Казаров
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