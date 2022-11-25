«Юность» доказала превосходство над лидером чемпионата Высшей лиги

25.11.2022 | 18:16

Баскетбольный клуб «Юность» во втором матче серии против дубля оренбургской «Надежды» одержал волевую победу. Лидер чемпионата Высшей лиги горел желанием реабилитироваться за поражение в первом поединке и поначалу вел в счете.

Но пензячки не отпускали соперниц далеко. К большому перерыву они сократили отставание до 5 пунктов, а в третьем периоде совершили спурт и вышли вперед - 54:52.

Заключительная четверть получилась напряженной: уралочки организовали погоню, которая, впрочем, успехом не увенчалась. Баскетболистки «Юности» удержали победный результат - 79:76.

«У нас есть потенциал. Хотелось бы, конечно, чтобы игроки лучше чувствовали друг друга, потому что есть эпизоды, где мы не вовремя передачу даем, какие-то тонкости баскетбола, которые называют общим словом «химия». Нужно время. Надеюсь, что с каждой игрой, с каждой тренировкой мы будем добавлять в этом компоненте», - отметил главный тренер БК «Юность» Дмитрий Нестеровский.

Следующую домашнюю серию команда проведет в воскресенье и понедельник, 27-28 ноября, против челябинской «Славянки». Пока что в таблице чемпионата Высшей лиги утвердилось троевластие - по 7 побед одержали «Юность», «Надежда-2» и дубль красноярского «Енисея».