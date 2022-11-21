Спорт

«Дизелист» дважды разгромил хоккейную команду из Липецка

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Две сухие победы над соперниками из Липецка позволили хоккеистам «Дизелиста» продолжить спор за лидерство в Восточной конференции НМХЛ. Молодежная дружина очень уверенно провела оба поединка. В стартовой встрече пензенцы сразу стали использовать ошибки гостей и уже после первого периода вели 3:0.

Липчане от шока так и не оправились, а черно-бело-желтые играли в свое удовольствие и забрасывали шайбы на любой вкус. Еще три влетели в ворота горожан во втором отрезке матча, а в заключительной 20-минутке дизелисты установили окончательный счет - 7:0.

После разгромного результата болельщики опасались, что молодежка в повторном матче может расслабиться, но их сомнения были быстро развеяны. Никакого самоуспокоения не произошло, и сурская команда действовала так же агрессивно, что и днем ранее. Игры отличались лишь количеством заброшенных шайб, на этот раз преимущество было скромнее. Но и так победа «Дизелиста» оказалась убедительной - 4:0.

Пензенцы набирают 30 очков и отстают в таблице НИХЛ от лидера, клуба «Тамбов», на один пункт.

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Источник — ТРК «Наш дом», Владимир Тер-Казаров
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