Спорт

Каменский «Дорожник» завоевал чемпионский титул

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Каменский «Дорожник» во второй раз в своей истории стал чемпионом России среди любительских коллективов. Сурские футболисты уже после трех туров заняли I место в финальной подгруппе, и для достижения максимального результата им нужно было выиграть в оставшихся двух поединках.

Матч против «Победы» из Хасавюрта прошел под диктовку каменцев. Они быстро открыли счет, а потом стали планомерно наращивать свое преимущество. В итоге в ворота команды из Дагестана влетели пять безответных мячей, и это приблизило «дорожников» к чемпионскому званию.

Но для завоевания трофея нужно было одолеть «Атом» из Нововоронежа, и это удалось. Максим Максюшин с пенальти открыл счет. Победители группы «Центр» после перерыва сумели провести свою голевую контратаку, но каменцы соперника дожали, и Дмитрий Антонов принес «Дорожнику» победу со счетом 2:1.

Каменская дружина получила чемпионские награды. С учетом прошлогоднего Кубка страны «дорожники» выигрывают футбольный трофей российского значения третий сезон подряд.

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Источник — ТРК «Наш дом», Владимир Тер-Казаров
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