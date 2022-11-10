Спорт

«Дорожник» пока никому не уступил в финале чемпионата России

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Футболисты каменского «Дорожника» уверенно продвигаются по турнирной дистанции финала чемпионата России среди любительских коллективов. Сурская команда сыграла половину игр на предварительном этапе и ни разу не уступила.

Соперники из дубля красногорского «Зоркого» долгое время действовали с каменцами на равных - на гол Максима Максюшина они ответили своим точным ударом. Но «дорожники» оказались сильнее, красивые голы Ильи Макеева и Кирилла Муромцева подвели матчу победный итог - 3:1.

Кировская «Родина» также показала себя противником неуступчивым. Северяне забили первыми, и пензенским форвардам пришлось потрудиться, чтобы сравнять счет. Это удалось сделать Дмитрию Тарасову, который установил финальный результат - ничья 1:1.

Далее в списке конкурентов шел нижнетагильский «Уралец-ТС», претендовавший на лидерство в подгруппе. Матч получился равным, и на первый план вышла реализация голевых моментов. Каменцы преуспели в этом больше и благодаря голам Тарасова и Дмитрия Антонова добыли очень нужную победу - 2:0.

«Дорожник» занимает промежуточное первое место и ждет встреч с командами из Хасавюрта и Нововоронежа.

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Источник — ТРК «Наш дом», Владимир Тер-Казаров
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