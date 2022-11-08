Спорт

«Дизель» проиграл в домашнем матче против ростовского клуба

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Затяжная пауза в чемпионате «ВХЛ - Кубок Шелкового пути» не в лучшую сторону сказалась на игровом тонусе хоккеистов «Дизеля». Домашний матч против клуба «Ростов» ледовая дружина провела ниже своих возможностей. Пензенцы очень быстро открыли счет (отличился Никита Шавин), но дончанам понадобилось несколько минут, чтобы выравнять положение.

Во втором периоде гости уже полностью доминировали на площадке, и результатом их командных действий стали две шайбы, влетевшие в ворота Евгения Киселева.

При счете 1:3 дизелисты бросили все силы, чтобы отыграться, и им это действительно удалось: снова Шавин и другой форвард, Никита Ли, отметились точными бросками.

И все же ростовчане вырвали победу за две минуты до финальной сирены. 3:4 - пензенская дружина потерпела обидное поражение. «Дизель» с 29 очками расположился на 6-й строчке в таблице чемпионата ВХЛ. Следующий домашний поединок клуб проведет против воронежского «Бурана».

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Источник — ТРК «Наш дом», Владимир Тер-Казаров
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