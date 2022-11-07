Сетевое издание|18+|Понедельник|7 ноя 2022|21:04
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+3oC
Завтра | Облачно |

Спорт

«Юность» осталась в тройке лидеров после проигрыша в Новосибирске

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Самое дальнее выездное турне в сезоне баскетболистки «Юности» начали неудачно. В матче против дубля новосибирского «Динамо» пензенские девушки хорошо стартовали и уже в первой четверти добыли хоть и небольшое, но преимущество - 14:10.

Однако потом дела пошли хуже. Хозяйки не отпустили пензячек в счете, и к большому перерыву в поединке сохранялся тот же отрыв в 4 очка.

Третий период, как часто бывает в баскетболе, оказался решающим. Динамовки, почувствовав уверенность, атаковали точнее и постепенно стали вырываться в лидеры. Красно-белым задачу усложнял тот факт, что у них совершенно не пошли дальние броски: из 26 попыток за весь матч они реализовали лишь две, так что погоня не увенчалась успехом.

Выиграв третью четверть (17:9) и заключительный отрезок (10:8), сибирячки удержали победный для себя результат 47:41. Тем не менее баскетболистки «Юности» по-прежнему находятся в тройке лидеров чемпионата российской Высшей лиги и намерены в повторной встрече с «Динамо-2» взять реванш.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Владимир Тер-Казаров
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте