«Юность» осталась в тройке лидеров после проигрыша в Новосибирске

07.11.2022 | 20:30

Самое дальнее выездное турне в сезоне баскетболистки «Юности» начали неудачно. В матче против дубля новосибирского «Динамо» пензенские девушки хорошо стартовали и уже в первой четверти добыли хоть и небольшое, но преимущество - 14:10.

Однако потом дела пошли хуже. Хозяйки не отпустили пензячек в счете, и к большому перерыву в поединке сохранялся тот же отрыв в 4 очка.

Третий период, как часто бывает в баскетболе, оказался решающим. Динамовки, почувствовав уверенность, атаковали точнее и постепенно стали вырываться в лидеры. Красно-белым задачу усложнял тот факт, что у них совершенно не пошли дальние броски: из 26 попыток за весь матч они реализовали лишь две, так что погоня не увенчалась успехом.

Выиграв третью четверть (17:9) и заключительный отрезок (10:8), сибирячки удержали победный для себя результат 47:41. Тем не менее баскетболистки «Юности» по-прежнему находятся в тройке лидеров чемпионата российской Высшей лиги и намерены в повторной встрече с «Динамо-2» взять реванш.