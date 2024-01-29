Болельщики подрались во время матча «Дизеля» с самарским клубом

29.01.2024 | 08:34

В воскресенье, 28 января, игра «Дизеля» в Самаре с ЦСК ВВС омрачилась дракой на трибунах. Видео инцидента распространилось в соцсетях.

Потасовка произошла во время третьего периода матча поблизости от гостевого сектора.

На кадрах - болельщики, которые толкают друг друга и работают кулаками. Через некоторое время конфликт затихает, мужчины успокаиваются.

В телеграм-канале клуба «Дизель» несколько пользователей высказались о причине потасовки. Точки зрения самарских и пензенских болельщиков расходятся.

«Украли наш флаг ЦСК ВВС! По камерам выяснили, что это были болельщики «Дизеля», «Самарцы 100% первые начали задирать или тому подобное», «Обнаружили, что флага нет, потом пошли смотреть камеры, выяснили, что украл болельщик «Дизеля», также его видели проходящим по арене с торчащим флагом нашим. Подошли к ним, попросили вернуть, а он в отказ и еще и накинулись на одного толпой!», «Болельщики «Дизеля» накинулись на болельщика ЦСК ВВС, который подошел, он просто просил вернуть флаг», - рассказали комментаторы.

Из других источников следует, что поклонники самарского клуба обвинили гостей в некорректном обращении с девушками-волонтерами, что также вызвало конфликт.

Инцидент прокомментировали во Всероссийской хоккейной лиге.

«Лига категорически осуждает такое поведение болельщиков и всесторонне разберет произошедший инцидент. По факту случившегося возбуждено производство в дисциплинарном комитете ФХР, а действиям всех сторон будет дана правовая оценка и вынесены соответствующие санкции», - сообщили в ВХЛ.