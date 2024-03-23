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Спорт

«Дизелист» проиграл «Олимпии» по буллитам

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В субботу, 23 марта, пензенский «Дизелист» в борьбе за Кубок регионов встретился с кирово-чепецкой «Олимпией».

Матч начался на льду дворца «Олимп-Арена» в 14:00. В первом периоде никому не удалось забросить шайбу в ворота соперника.

Во втором периоде, на 28-й минуте, игрок «Олимпии» Назар Бурлуцкий забросил шайбу в ворота «Дизелиста», на которых стоял Данил Циулин, и счет стал 1:0.

В третьем периоде, на 49-й минуте, «дизелист» Иван Кузьмин сравнял счет.

После овертайма, во время которого не было забито ни одного гола, игра перешла в серию буллитов. Последний бросок определил победителя. «Олимпиец» Дмитрий Лобанов забил шайбу в ворота «Дизелиста», лишив пензенских хоккеистов возможности свести встречу к ничьей.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Олимпии».

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