«Дизелист» проиграл «Олимпии» по буллитам

В субботу, 23 марта, пензенский «Дизелист» в борьбе за Кубок регионов встретился с кирово-чепецкой «Олимпией».
Матч начался на льду дворца «Олимп-Арена» в 14:00. В первом периоде никому не удалось забросить шайбу в ворота соперника.
Во втором периоде, на 28-й минуте, игрок «Олимпии» Назар Бурлуцкий забросил шайбу в ворота «Дизелиста», на которых стоял Данил Циулин, и счет стал 1:0.
В третьем периоде, на 49-й минуте, «дизелист» Иван Кузьмин сравнял счет.
После овертайма, во время которого не было забито ни одного гола, игра перешла в серию буллитов. Последний бросок определил победителя. «Олимпиец» Дмитрий Лобанов забил шайбу в ворота «Дизелиста», лишив пензенских хоккеистов возможности свести встречу к ничьей.
Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Олимпии».
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