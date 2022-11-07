«Лагуна-УОР» потерпела неудачу в повторном матче с «Норманочкой»

07.11.2022 | 20:45

Повторный матч МФК «Лагуна-УОР» против нижегородской «Норманочки» завершился для пензячек неудачно. Гостьи до перерыва контролировали ход игры и дважды отличились: голы на счету Фернанды и Марии Самойловой. Команда не опустила руки и сумела до перерыва отквитать один мяч - он в активе Дарьи Навозовой (1:2).

«Норманочка» - чемпион России прошлого года и обладатель кубка, слабые команды таких результатов не добиваются. Готовясь к этому матчу, настраивали девочек на то, что в первую очередь они должны показать характер», - сообщил главный тренер ПМФК «Лагуна-УОР» Максим Юдин.

Во втором тайме сказались опыт и мастерство волжанок. Они допускали меньше брака и четко использовали свои голевые моменты, тем более что хозяйки рисковали и действовали в пять полевых игроков, оставив ворота пустыми. Бразильянка Фернанда забила еще дважды и оформила хет-трик, Мария Самойлова сделала дубль, еще один мяч в ходе контратаки провела Людмила Рожкова.

Итог матча - поражение «Лагуны-УОР» со счетом 1:6. Пензенский клуб занял 4-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России с 7 очками. Следующая серия пройдет в гостях - против «Мосполитеха».