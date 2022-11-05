«Лагуна-УОР» свела вничью матч с лучшей командой России

05.11.2022 | 21:30

Обновленная «Лагуна-УОР» с честью выдержала испытание лучшей командой страны. Молодая дружина в первом домашнем матче чемпионата России по мини-футболу встречалась с нижегородской «Норманочкой». Хотя фаворитами были гости, пензячки очень хотели доказать, что предыдущие неудачи в Санкт-Петербурге были случайностью.

«Очень сбалансированный состав, многие вы ступают в международных соревнованиях, поэтому нам реально сегодня было тяжело. Но после двух поражений очень хочется набирать очки, показывать хорошую игру», - прокомментировал главный тренер ПМФК «Лагуна-УОР» Максим Юдин.

Первый тайм, прошедший в упорной борьбе, успеха соперницам не принес, зато после перерыва зрители увидели забитые мячи. Вначале Мария Самойлова вывела нижегородок вперед, но вскоре точный удар Дарьи Навозовой восстановил равновесие - 1:1.

«Норманочка» не поддавалась, было трудно забить и нам, и им. Но получилось по одному моменту у каждой команды, и никто потом не сдавался, не допускали ошибок», - рассказала голкипер ПМФК «Лагуна-УОР» Дарья Картышева.

Матч так и завершился вничью. Конкурентки остались недовольны результатом, поэтому в повторной игре серии постараются положить максимум очков в турнирную копилку.