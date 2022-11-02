«Локомотив» готовится ко второму туру чемпионата России по регби-7

02.11.2022 | 21:00

Игроки «Локомотива» готовятся к заключительному спортивному мероприятию в этом календарном году - второму туру чемпионата России по регби-7. К тренировкам подключены полузащитники и защитники команды, основная задача «железнодорожников» - вспомнить тактические схемы и комбинации и отработать их до автоматизма.

Ответственность большая, ведь в Сочи дружина отправляется в роли действующего чемпиона и лидера сезона. В июле в домашнем туре «Локомотив» победил всех соперников на Кубке Рифката Сатарова. Но это лишь один шаг к вершине, и конкуренты из Санкт-Петербурга, Монина, Казани, Красноярска строят не менее честолюбивые планы.

«Если вспомнить предыдущий год, то и там был такой же момент, когда в Сочи команда не могла зайти в тройку, в четверку, но в итоге оказалась на второй позиции, поэтому в регби-7 все впереди и ничего еще не сказано», - прокомментировал главный тренер РК «Локомотив-Пенза» Александр Янюшкин.

В предстоящие выходные пензенцы отправятся на черноморское побережье, чтобы следующую неделю посвятить адаптации к южным полям и подойти во всеоружии к 12 ноября, когда стартует второй тур чемпионата страны по «семерке».