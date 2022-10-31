В Пензе стартовал хоккейный турнир имени Александра Кожевникова

Турнир стартовал несколько дней назад, но официально его открыли только теперь, вместе с главным действующим лицом. Человеком, чье имя носит «Дизель-Арена» и кубок, который разыграют 7 любительских команд по хоккею. Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поприветствовал участников соревнований и произвел символическое вбрасывание шайбы.
Для воспитанника пензенской школы хоккея, золотыми буквами вписавшего свое имя в историю отечественного и мирового спорта, начавшийся турнир не очередной, каких много в календаре соревнований. По мнению триумфатора главных стартов четырехлетия, любителей физической активности необходимо поддерживать.
«Если у нас люди самоорганизуются, все делают, им помочь надо, финансово оплатить лед. Люди же иногда сбрасываются сами, но когда есть помощь от губернатора, от спорткомитета Пензенской области - это очень здорово», - отметил Александр Кожевников.
В матче открытия приняли участие финалисты первого турнира имени Кожевникова. В прошлом году команда «Дионис» в упорной борьбе одолела кузнецкий «Рубин». В сезоне-2022/23 пензенцы вновь оказались сильнее хоккеистов из второго по величине города области - 4:3.
«Мы постоянно играем на полную катушку, каждый матч для нас принципиальный, и очки стараемся не терять», - рассказал игрок команды «Дионис» Дмитрий Панин.
Свои силы в турнире попробуют и дебютанты соревнований команда «Вольный». Новички скрестили клюшки с динамовцами.
«Мы готовимся месяца два. Тренируемся, играем товарищеские игры. В этом году первый раз участвуем в этом турнире. Будем стараться занять достойное место», - сообщил игрок команды «Вольный» Александр Коновалов.
Обладателя переходящего Кубка Кожевникова определят весной следующего года.
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