Спорт

В Пензе стартовал хоккейный турнир имени Александра Кожевникова

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Турнир стартовал несколько дней назад, но официально его открыли только теперь, вместе с главным действующим лицом. Человеком, чье имя носит «Дизель-Арена» и кубок, который разыграют 7 любительских команд по хоккею. Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поприветствовал участников соревнований и произвел символическое вбрасывание шайбы.

Для воспитанника пензенской школы хоккея, золотыми буквами вписавшего свое имя в историю отечественного и мирового спорта, начавшийся турнир не очередной, каких много в календаре соревнований. По мнению триумфатора главных стартов четырехлетия, любителей физической активности необходимо поддерживать.

«Если у нас люди самоорганизуются, все делают, им помочь надо, финансово оплатить лед. Люди же иногда сбрасываются сами, но когда есть помощь от губернатора, от спорткомитета Пензенской области - это очень здорово», - отметил Александр Кожевников.

В матче открытия приняли участие финалисты первого турнира имени Кожевникова. В прошлом году команда «Дионис» в упорной борьбе одолела кузнецкий «Рубин». В сезоне-2022/23 пензенцы вновь оказались сильнее хоккеистов из второго по величине города области - 4:3.

«Мы постоянно играем на полную катушку, каждый матч для нас принципиальный, и очки стараемся не терять», - рассказал игрок команды «Дионис» Дмитрий Панин.

Свои силы в турнире попробуют и дебютанты соревнований команда «Вольный». Новички скрестили клюшки с динамовцами.

«Мы готовимся месяца два. Тренируемся, играем товарищеские игры. В этом году первый раз участвуем в этом турнире. Будем стараться занять достойное место», - сообщил игрок команды «Вольный» Александр Коновалов.

Обладателя переходящего Кубка Кожевникова определят весной следующего года.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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