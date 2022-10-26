Хоккеисты «Дизеля» одержали очередную победу на выезде

26.10.2022 | 20:11

Хоккеисты «Дизеля» одержали еще одну победу на выезде и вплотную приблизились к лидеру чемпионата «ВХЛ - Кубок Шелкового пути».

Команда в Москве встретилась со «Звездой» и по традиции мощно провела первый период. Правда, при этом забросила лишь одну шайбу - отличился Сергей Колесников.

Начало второй 20-минутки также порадовало пензенских болельщиков: Денис Почивалов совершил отличный проход и удвоил результат. И все же «армейцы» не сдавались, они сократили отрыв и продолжили атаковать. «Дизелисты» очень вовремя ответили своей голевой атакой, и Даниил Лапин восстановил преимущество.

Точку в матче поставил в заключительном отрезке Никита Ли. Его бросок в девятку установил окончательный счет - 4:1 в пользу «Дизеля».

Пензенская команда набрала 26 очков и продолжила погоню за лидером чемпионата - воскресенским «Химиком». Следующий матча сурская дружина проведет в Тольятти против «Лады».