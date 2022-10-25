На первенство области в Пензу приехали теннисисты из 20 городов

25.10.2022 | 20:57

На пензенском корте атлеты из более чем 20 городов неделю будут сражаться за призы первенства области. Ребята пока только начинают свой путь в этом виде спорта. Возраст всех участников - до 13 лет.

«Сборников нет. 20-30-е номера в своей возрастной категории играют, но некоторые из них уже отметились (в хорошем смысле) на российском уровне, есть подающие надежды игроки», - рассказал главный судья соревнований Александр Красовский.

Дарья Кудрявцева приехала из Тольятти, Пензу хорошо знает. Теннис для нее - не просто хобби: девушка тренируется ежедневно, чтобы стать спортсменом высшего уровня.

«Я кайфую от него, люблю. Хорошее настроение, мне нравится Пенза - это мой любимый город, где я могу играть. Я тут как дома», - поделилась участница соревнований Дарья Кудрявцева.

Состязания ежегодные. Теннис в Пензенском регионе развивается довольно быстро, олимпийских чемпионов здесь пока не воспитали, но все впереди. Составляется календарь соревнований на следующий год - город на Суре примет сразу несколько мероприятий, в том числе и федерального уровня.

«Планируем начать развивать пляжный теннис в Пензе. Как только мы подготовим базу, ждем всех любителей. Надеемся, удастся нам провести соревнования по пляжному теннису на будущий год», - отметил Александр Красовский.