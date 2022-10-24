Пензенцы стали победителями первенства мира по самбо

24.10.2022 | 19:18

Два из двух. Пензенские спортсмены не оставили шансов своим соперникам и стали победителями первенства мира по самбо. Соревнования проходили в Армении. Теперь атлеты уже вернулись домой. Чемпионов чествовали в региональном министерстве спорта.

«На самом деле очень приятно, что в Пензенской губернии живут такие замечательные спортсмены, которые представляют не только область, но и Россию на таких соревнованиях высокого уровня, как первенство мира по самбо», - отметила министр физической культуры и спорта Пензенской области Евгения Бочкарева.

Для Софьи Солуяновой это было дебютное выступление на состязаниях подобного рода. Свою медаль она получила в первый же день, ни одному сопернику не проиграла. В финале встретилась с представительницей Казахстана. Этот бой Софье удалось завершить досрочно.

«Было сложно первые секунды, страшно. А потом волнение улетучилось, и все было хорошо», - рассказала она.

Тренирует девушку ее отец. На всех состязаниях он всегда рядом с дочерью.

«Это нелегко - и папа, и тренер. Два в одном», - подчеркнула спортсменка.

«Тяжело, потому что, наверное, к своим детям идет двойной спрос», - объяснил тренер Софьи Солуяновой Виталий Солуянов.

А вот для Ильи Затылкина это уже не первая победа на мировых состязаниях. Третий раз парень доказывает, что достоин носить звание сильнейшего борца.

«Эмоции, конечно, отличаются в плане того, что выступали без гимна и флага. Когда выигрывал до этого, невозможная гордость за страну была, за всех тех, кто болел. Но и сейчас, конечно же, я очень рад, что меня много народу поддерживало. Мы знаем, что за нами вся страна стоит, все болеют, переживают. Но когда я стоял на пьедестале и играл гимн международной федерации самбо, было уже совсем не то», - сообщил Илья Затылкин.

Ребята противостояли самбистам из более чем 20 стран мира.