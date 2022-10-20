В Пензе впервые проведут чемпионат области по мас-рестлингу

20.10.2022 | 19:27

Мас-рестлинг, или перетягивание палки, набирает популярность в Сурском крае. Для тех, кто занимается продвижением этой борьбы, и для атлетов провели мастер-класс приглашенные гости из Чурапчинского института физической культуры и спорта.

«Учим, как держать палку правильно, как передвигаться по доске упора, техники разные показываем», - отметил магистрант института Дьулустаан Колодезников (Якутия).

Мас-рестлинг в регионе развивается всего несколько лет, но спортсмены уже показывают достойные результаты на состязаниях как окружного масштаба, так и российского. 2022-й был успешным для пензенских борцов - юниоры и взрослые завоевали медали разного достоинства на выезде. Теперь предстоят домашние встречи.

«В ноябре у нас согласно единому календарному плану Минспорта Пензенской области будут проводится первенство и чемпионат Пензенской области по мас-рестлингу. Это первые наши соревнования такого уровня, прежде мы проводили Кубки», - рассказал президент Федерации мас-рестлинга Пензенской области Владимир Грушин.

Илья Денисов в мас-рестлинг пришел из греко-римской борьбы, занимается чуть меньше года. Мечтает, что когда-нибудь побывает на родине этого вида спорта - в Якутии.

«Многим кажется, что палку тянуть - ничего в этом нет, а там очень много разных техник и приемов существует, благодаря которым борьба становится интереснее», - подчеркнул спортсмен.

Занятия в зале чередуются с теоретическими. Тренеры, которые продвигают мас-рестлинг в регионе, проходят курс повышения квалификации.