Спорт

В Пензе впервые проведут чемпионат области по мас-рестлингу

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Мас-рестлинг, или перетягивание палки, набирает популярность в Сурском крае. Для тех, кто занимается продвижением этой борьбы, и для атлетов провели мастер-класс приглашенные гости из Чурапчинского института физической культуры и спорта.

«Учим, как держать палку правильно, как передвигаться по доске упора, техники разные показываем», - отметил магистрант института Дьулустаан Колодезников (Якутия).

Мас-рестлинг в регионе развивается всего несколько лет, но спортсмены уже показывают достойные результаты на состязаниях как окружного масштаба, так и российского. 2022-й был успешным для пензенских борцов - юниоры и взрослые завоевали медали разного достоинства на выезде. Теперь предстоят домашние встречи.

«В ноябре у нас согласно единому календарному плану Минспорта Пензенской области будут проводится первенство и чемпионат Пензенской области по мас-рестлингу. Это первые наши соревнования такого уровня, прежде мы проводили Кубки», - рассказал президент Федерации мас-рестлинга Пензенской области Владимир Грушин.

Илья Денисов в мас-рестлинг пришел из греко-римской борьбы, занимается чуть меньше года. Мечтает, что когда-нибудь побывает на родине этого вида спорта - в Якутии.

«Многим кажется, что палку тянуть - ничего в этом нет, а там очень много разных техник и приемов существует, благодаря которым борьба становится интереснее», - подчеркнул спортсмен.

Занятия в зале чередуются с теоретическими. Тренеры, которые продвигают мас-рестлинг в регионе, проходят курс повышения квалификации.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
0
0
0


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте