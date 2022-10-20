Спорт

В Пензе волейболисты борются за выход на всероссийский уровень

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В городе на Суре стартовало областное первенство по волейболу среди спортсменов 2006-2007 года рождения. В соревнованиях участвуют 20 команд, 10 из них представляют Пензу и столько же - районы региона. Парни точно знают, что один в поле не воин: волейбол - коллективная игра. Юные спортсмены борются за выход на всероссийский уровень.

«Команды разбиты по группам, в каждой - по три-четыре команды. Группа играет в один день, победитель группы выходит играть в финал, который будет в субботу. Команды в группе играют по кругу «каждый с каждым», - рассказал главный судья соревнований Андрей Пензин.

Захар Толстоухов пришел в секцию волейбола два года назад, со временем втянулся. Он уверен, что вместе с товарищами может победить на региональном этапе.

«Мне этот вид спорта очень нравится своей азартностью, командная игра, очень интенсивный вид спорта и эмоциональный - это самое главное. Победить можно за счет командной работы. И, естественно, физические данные и тактика - это залог», - отметил участник соревнований Захар Толстоухов.

Всероссийское первенство по волейболу среди юношей 2006-2007 года рождения состоится в начале декабря - в каком городе, пока неизвестно.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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