Спорт

В Пензе шахматисты соревнуются на городском чемпионате

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В Пензе начался городской чемпионат по классическим шахматам. В этом году помериться силой ума пришли 32 человека. Возраст спортсменов сильно разнится: по итогам жеребьевки за одну доску могут сесть школьник и пенсионер.

«В шахматах все могут играть со всеми - более того, многие дети играют довольно сильно и взрослым будет трудно выиграть. Уровень шахматистов Пензы довольно высокий, особенно сейчас дети некоторые радуют. Во многих школах сейчас шахматные кружки организованы, может быть, это тоже как-то влияет», - отметил главный судья Петр Андронов.

Спортсмены отличаются и уровнем подготовки. Вадиму Белану - 14, но у него уже третий взрослый разряд. Интеллектуальной игрой юноша увлекается седьмой год, у него есть предпочитаемая тактика.

«Я люблю больше играть черными, дебюты обычно либо острые, либо основанные на защите. Дебют - это основной вариант ходов партии», - рассказал участник турнира Вадим Белан.

А вот у Игоря Ивановича другая история: в шахматы он играет с 10 лет, но на любительском уровне. Это его первый серьезный турнир. Он рад поделиться опытом с подрастающим поколением, а если молодежи удастся победить - не огорчится. Для него шахматы - не холодный расчет, а интуиция и интеллектуальное взаимодействие.

«Я читаю книги, допустим, Каспарова, Карпова, но запомнить все я не могу.Первые три-пять ходов я угадываю, это мне доставляет удовольствие», - признался участник турнира Игорь Сычев.

Чемпионат продлится неделю, лучшие спортсмены будут представлять Пензу на областных соревнованиях в ноябре.

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
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