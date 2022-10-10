Футболисты продолжают борьбу за победу на чемпионате области

10.10.2022 | 21:06

Грабовский «ГрАЗ» и каменская команда СШ «Дорожник» продолжают спор за победу в чемпионате области по футболу среди команд Высшей лиги. На лидерство претендовали еще и воспитанники «Зенита», и в случае победы над автозаводцами в очном поединке их шансы на чемпионство возрастали.

Молодежная команда активно начала матч в Грабове и открыла счет уже на шестой минуте. А вскоре гразовцы остались в меньшинстве, однако именно это их и подхлестнуло. До перерыва хозяева сравняли счет, а во втором тайме провели еще две результативные атаки. 3:1 - победа действующего чемпиона позволила ему остаться в гонке.

Но у конкурента ситуация предпочтительнее. Каменцы разгромили студентов ПГУ со счетом 12:1, набрали, как и грабовцы, 36 очков, но имеют при этом два матча в запасе. И даже при равенстве очков дорожники сохраняют преимущество по результатам личных встреч.

В предстоящие выходные состоятся игры заключительного тура чемпионата области по футболу.