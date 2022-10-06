Хоккеисты «Дизеля» продолжают победную серию матчей

06.10.2022 | 20:28

Хоккеисты «Дизеля» второй раз подряд обыграли грозного соперника на его площадке в серии буллитов. Вслед за тюменским «Рубином» пострадал санкт-петербургский клуб «СКА-Нева», который на своем льду играет достаточно стабильно. Но пензенцы не склонили голову перед авторитетом соперника и открыли счет - это сделал Антон Андриянов.

Во втором периоде армейцы стали действовать агрессивнее и забросили две шайбы подряд, захватив лидерство. Но радость хозяев была недолгой: защитник «Дизеля» Виталий Люлько организовал атаку, которую сам же и завершил добиванием - 2:2. Третий период результата не принес, не увидели зрители голов и в овертайме.

В серии послематчевых бросков вратари также действовали вдохновенно, но все же нападающий пензенской команды Александр Дарьин сумел переиграть противника. Эта шайба стала в буллитной серии единственной, и благодаря ей «дизелисты» отпраздновали победу со счетом 3:2.

Следующий матч дружина проведет также в Северной столице - против «Динамо».