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Спорт

Пензенская «Юность» опустилась на третью строчку турнирной таблицы

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Баскетболистки пензенской «Юности» не сумели пробиться в следующий раунд Кубка Давида Берлина. Перед заключительным матчем пензячек против дубля «Спарта энд К» из Видного сложилась ситуация, при которой победившая дружина занимает первое место в подгруппе и продолжает борьбу за трофей.

Гостьи, не потерпевшие в предыдущих играх ни одного поражения, сразу взялись за дело. Они атаковали точнее, и после первого перерыва преимущество подмосковной команды составило 9 очков - 21:12.

К большому перерыву отрыв вырос уже до 14 пунктов. Тем не менее пензячки продолжали сражаться. Они периодически сокращали отставание до 10 очков, но ближе подобраться к соперницам не могли.

В итоге «Спарта энд К - 2» одерживает победу со счетом 78:62 и занимает первую строчку в турнирной таблице. «Юность» же опускается по дополнительным показателям на третье место.

Теперь красно-белые продолжат подготовку к сезону Высшей лиги, который стартует 22 октября матчем против ЖБК «ЧГУ-Атланты» из Чебоксар.

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Источник — ТРК «Наш дом», Владимир Тер-Казаров
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