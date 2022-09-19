«Дизелист» дважды разгромил самарскую «Комету»

19.09.2022 | 19:14

Начинать сезон с побед - примета хорошая, но дальше необходимо подтверждать свой статус. «Дизелист» уверенно обыграл самарскую «Комету».

Гости из города с берегов Волги уже на первых минутах потеряли инициативу, в то время как пензенцы уверенно шли вперед. Они распечатали ворота соперника, а после усилили свое преимущество. К финалу игры счет на табло был 3:0.

Но если первый раз «Дизелист» выиграл уверенно, то результат второй встречи вполне можно назвать по-настоящему разгромным. Пензенцы не оставили своему сопернику ни единого шанса - 9:0.

Дизелисты выиграли четвертый матч подряд, не потеряли ни одного очка и стали лидером турнирной таблицы Национальной молодежной хоккейной лиги.