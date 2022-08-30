В Пензе состоялся финал проекта «Дворовый тренер»

30.08.2022 | 20:26

Из 56 осталось 8. Участники сильнейших дворовых команд Пензы встретились на поле лицея № 2, чтобы выяснить, кто же все-таки лучший, - это финал проекта «Дворовый тренер» в рамках акции «Детский спорт». За сезон на площадках города прошло более 30 комплексных мероприятий по футболу и стритболу.

«Фестиваль дворового спорта в Пензе показывает хорошие результаты. Уже есть костяк дворовых тренеров, которые занимаются на своих площадках, к ним приходят дети, у них есть свои команды. Это радует», - сообщил председатель городского спорткомитета Владислав Чесноков.

Непрофессиональные спортсмены футбол любят всей душой. Практически каждый вечер они с друзьями гоняют мяч во дворе, а теперь навыки могут дать им шанс отправиться на фестиваль всероссийского масштаба. Соревнования пройдут в октябре в Казани.

«Мы дворовая команда, играли у себя, тренировались. Маленько волнуемся, а так на позитиве все, готовы выигрывать», - рассказал участник команды школы № 69 Максим Кузьмин.

Интрига держалась до конца игры, спортсмены упорно шли со счетом 0:0. Исход решила серия пенальти.

Ответственность за чирлидинг на мероприятии взяли на себя ученицы студии фитнес-аэробики «Прима».