В Пензе хоккеисты вступили в борьбу на Кубке Сергея Андронова

24.08.2022 | 20:27

В «Дизель-Арене» стартовали игры Кубка Сергея Андронова. На ежегодные состязания собрались сильнейшие молодежные коллективы со всей страны.

«Спарринги покажут слабые места нашей молодежи, помогут развитию. Также происходит обмен опытом между тренерскими штабами», - сообщил генеральный менеджер ХК «Дизель» Дмитрий Пупкевич.

Четыре команды - из Пензы, Воронежской, Московской и Нижегородской областей. В борьбу вступили «ЭкоНива-Бобров» и «Олимпия». Бело-зеленые открыли счет в самом начале встречи, но и олимпийцы не отставали. Первый период прошел полностью под диктовку хоккеистов из Боброва. Ребятам из Кирово-Чепецка приходилось отыгрываться.

Последнюю шайбу первой 20-минутки забросили, когда до финальной сирены оставались лишь доли секунды.

Во втором периоде инициатива была за хоккеистами «Олимпии». Они вырвали победу - первая встреча закончилась со счетом 4:3 в пользу ребят из Кирово-Чепецка.

Кубок продлится три дня, за это время каждая команда сыграет со своими соперниками. «Дизелист» будет противостоять «Чайке» из Нижегородской области, считающейся одним из фаворитов турнира. Пензенцы тоже настроены лишь на победу.

«Мы выбрали курс на омоложение состава. В этом году мы увидим воспитанников детской школы - 2005-2006 год рождения. Команда полностью укомплектована, готова к выполнению поставленных спортивных задач», - отметил Дмитрий Пупкевич.

Участие в Кубке Андронова поможет выявить все слабые места в составе и провести работу над ошибками перед стартом сезона.